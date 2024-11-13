Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimleri devam ediyor.

Bir haftalık denetim kapsamında; kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 678 TL trafik idari para cezası uygulandı. 19 araç sürücüsüne ‘Emniyet Kemeri Kullanmamak’, 8 araç sürücüsüne ‘Gece Sis Farlarını Sisli Havalar Dışında Yakmak’, 7 araç sürücüsüne ‘Seyir Halinde Cep Telefonunu Kullanmak’, 1 araç sürücüsüne ise ‘Tehlikeli Şerit Değiştirmek’ suçlarından ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı; “7 gün 24 saat görev başında her ortamda suç ve suçluyla mücadele ediyoruz. Unutmayın, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha