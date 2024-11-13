Bilecik’te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden il merkezinde yapılan trafik denetimleri devam ediyor.

Bir haftalık denetim kapsamında; kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 678 TL trafik idari para cezası uygulandı. 19 araç sürücüsüne ‘Emniyet Kemeri Kullanmamak’, 8 araç sürücüsüne ‘Gece Sis Farlarını Sisli Havalar Dışında Yakmak’, 7 araç sürücüsüne ‘Seyir Halinde Cep Telefonunu Kullanmak’, 1 araç sürücüsüne ise ‘Tehlikeli Şerit Değiştirmek’ suçlarından ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı; “7 gün 24 saat görev başında her ortamda suç ve suçluyla mücadele ediyoruz. Unutmayın, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verildi.