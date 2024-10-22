Bilecik’te, emniyet güçlerinin hareketlerinden şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet ekipleri şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Arama sırasında şüpheli şahsın üstünden 1 adet siyah renkli sustalı bıçak, 2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi, 1 adet sigara şeklinde sarılmış esrar maddesi, 1 gram esrar maddesi (plastik kap içerisinde) ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: iha