Bilecik’te, emniyet güçlerinin hareketlerinden şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bilecik’te çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı Bilecik’te çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet ekipleri şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Arama sırasında şüpheli şahsın üstünden 1 adet siyah renkli sustalı bıçak, 2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi, 1 adet sigara şeklinde sarılmış esrar maddesi, 1 gram esrar maddesi (plastik kap içerisinde) ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: iha