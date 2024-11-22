Bilecik’te şüphe üzerinde durdurulan araç içinde 20 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Araç içinde bulunan 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.