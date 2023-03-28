Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ‘Şube Müdürleri İstişare’ toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şube Müdürleri İstişare toplantısı yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda İl ve İlçelerde devam eden ve sonuçlanan projeler değerlendirildi. Bilecik’in tarımsal yapısı ve potansiyeli dikkate alınarak 2023 yılında yapılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunularak deprem bölgesi için yapılacak yardımların istişaresi yapıldı.