Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve ilgili teknik birim çalışanları, muhtemel su kesintilerine karşı su takviyesi yapılması amacıyla yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik heyetin de olduğu incelemelerde Başkan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Yapılan çalışmaların güzel neticeler verdiğini kaydeden Başkan Subaşı, muhtemel su kesintileri ve arızalara karşı önemli bir tedbir aldıklarını söyledi.

‘’Karasu hattında oluşan arıza ve patlaklara karşı mahallelerimize buradan su takviyesi yapacağız’’

Yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşların bilgilenmesi amacıyla açıklamalarda bulunan Başkan Subaşı, ‘’Ekiplerimizle birlikte sondaj çalışmalarını yerinde inceledik. Yürüttüğümüz bu çalışmalar sayesinde, Karasu hattında yaşanabilecek muhtemel arızalara karşı şehrimize kesintisiz su takviyesi sağlayabileceğiz. Bu çalışmalarla Karasu hattında meydana gelen bir patlak ve arıza durumunda bizler buradan şehrimize su takviyesi yapabileceğiz. Arkadaşlarımız çalışmaları kapsamında 3 tane kuyu açtılar. Çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.