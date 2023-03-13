Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ve düzenlenen Türkiye’nin en büyük alt yapı organizasyonu olan “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme” projesinin değerlendirme toplantısı Bilecik Gençlik Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda istatistiki verilerin paylaşılmasının ardından yeni dönem taramaları için planlama yapıldı. Taramalar, merkez ve ilçelerde en kısa sürede başlayacak. Toplantı proje çerçevesinde görev alan antrenör ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen malzemelerin takdim edilmesi ile sona erdi.

472 sporcu spora yatkın olduğu anlaşıldı

2017 yılından beri çocukların sporla erken tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, Bilecik’te toplam 10 bin 108 öğrenci tarandı. Uygulanan 7 farklı testle motorik özellikleri ölçülen bin 297 sporcu testte başarılı oldu. 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde taramaları geçen 149 sporcu branşlara yönlendirildi. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde yapılan taramalarda ise 472 sporcu spora yatkın bulunarak temel eğitim programlarına kayıt edildi. Yapılacak ara testlerden sonra temel eğitim alan sporcular branşlara yönlendirilecek.

"Sporcularımız ülkemizin ay yıldızlı forması ile uluslararası platformlarda da derece alıyor"

Geçmiş dönem taramalarına ait istatistikî verilerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, çocukların erken yaşta yeteneklerinin keşfedilmesinin Türk sporu adına ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. İl Müdürü Özdemir, “Ülkemizin 81 İlinde devam eden proje, yetenekli sporculara erken yaşta ulaşabilmek adına önemli bir misyon veriyor. Proje İlimizde 2017 yılından beri devam ediyor ve bu çerçevede 22’si kurum antrenörü, 21’i beden eğitimi ve spor öğretmenleri olmak üzere toplamda 43 kişilik bir ekibimiz görev yapıyor. Yeteneğin her yerde olduğu bilinci ile devam eden çalışmalarda öncelikle ilimiz, sonra da ülke sporumuzun kazanacağını düşünüyorum. Bilecik’te yetenekli sporcular var. Sporcularımız artık sadece ulusal müsabakalarda değil ülkemizin ay yıldızlı forması ile uluslararası platformlarda da derece alıyor. Örnek vermek gerekirse dünyanın en büyük okul sporları organizasyonu olan Gymnasiade Oyunlarına iki sporcu gönderdik ve Dünya 3’üncülüğü başarısı elde ettik. Uluslararası olimpik branşlara Milli Takım forması ile katılan sporcularımız bizleri gururlandırıyor. Okul sporlarında ise Türkiye Şampiyonları çıkartıyoruz. Bütün bu başarıları Bilecikli sporcular gerçekleştirdi. Bu yüzden bu projenin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Proje çerçevede ulaşılacak yetenekli sporcular ile bu başarının daha da artacağına inanıyorum ve yeni dönem taramalarında görev alacak antrenör ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında düzenlenen toplanıya, projede görevli şube müdürleri, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler ve sportif değerlendirme birimi personelleri katıldı.