Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı başkanlığında ‘Sorumluluk Alan Huzur’ kapsamında toplantı gerçekleştirdi.

Polisevi’ndeki toplantıya merkez mahalle muhtarları, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katılım sağlarken muhtarların dilek ve isteklerine yer verildi. Toplantıda genel güvenlik, asayiş ve trafik konularını ele alındı. Daha sonrasında ise karşılıklı görüş ve önerilerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Kalaycı; “Bilecik huzurlu, Bilecik emniyette, Bilecik güvende” ifadelerinde yer verdi.