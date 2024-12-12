Bilecik’te İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlükleri arasında ’Skolyoz (Omurga Eğriliği) Protokolü’ imzalandı.

Bilecik Valiliği koordinesinde Vali Şefik Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı arasında ’Skolyoz Protokolü’ imzalandı. Protokol törenin ardından açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, “İl genelindeki okullarda skolyoz (omurga eğriliği) erken teşhisi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çalışmaları hayata geçirilecek. Okullarda yapılacak taramalar sayesinde çocukların fiziksel gelişimleri yakından takip edilerek hem sağlıkları hem de eğitim hayatları olumlu yönde desteklenecek” dedi.

"Çocuklarımızın hem sağlık hem de eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyecektir"

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı protokolün önemine değinerek, “Skolyoz, omurganın anormal yana doğru eğriliği ile karakterize edilen bir durumdur. Normalde omurga arkadan bakıldığında düz bir çizgi şeklinde görünmelidir. Ancak skolyozda omurga bir ’S’ veya ’C’ şekli alabilir. Bu durum, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde hızlı büyüme dönemlerinde fark edilir. Skolyoz, erken teşhis edilmediği takdirde ilerleyebilen ve bireylerin yaşam kalitesini etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Bu kapsamda, protokolümüz ile ilimiz genelindeki okullarda erken teşhis ve farkındalık çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel gelişimlerinin yakından takip edilmesini sağlayacak olan bu taramalar, onların hem sağlık hem de eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

"Bu protokol öğrenim gören 5 ve 7’inci sınıf öğrencilerini kapsar"

İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, bu protokol ile, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Bilecik genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerde skolyoz riskinin erken teşhisi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlandığı söyledi. Akyol, "Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak iş birliğini düzenlemektedir. Protokol, Bilecik ilinde bulunan tüm resmî ve özel okullarda öğrenim gören 5 ve 7’inci sınıf öğrencilerini kapsar. Uygulama, il genelindeki tüm belirtilen sınıfları içine alacak şekilde planlanmıştır” dedi.

"Öğrencilerimize yapılan taramada, omurga yapısı incelenir ve gerekli görülürse testler yapılacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, protokol hakkında verdiği bilgide, "Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yönetimlerine tarama süreci hakkında bilgilendirme yapılır. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık ekipleri görevlendirilir ve tarama için gerekli ekipman hazırlanır. Velilere bilgilendirme broşürleri ve veli onay formları ulaştırılır. Onay formları toplandıktan sonra okullarda tarama programı başlatılır. Sağlık ekipleri, okullarda belirlenen tarihlerde tarama işlemini gerçekleştirir. Öğrencilerin gizliliği ve mahremiyetine dikkat edilerek yapılan taramada, omurga yapısı incelenir ve gerekli görülürse testler yapılır. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülür. Tarama sonuçları öğrencinin velisine okul idaresince iletilir. Skolyoz şüphesi olan öğrenciler, ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşlarına veya uygun uzmanlara yönlendirilir" dedi.