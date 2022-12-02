Bilecik’te sabahın ilk ışıklarında yağışın ardından yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yüksek kesimler sisle kaplanırken, hava sıcaklığında 4 derece düşüş yaşandı. Kent merkezinde de etkili olan sis yüzünden sürücüler yüksek kesimlerde yollarda ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(ÖZEL) Bu kedi mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor

(ÖZEL) Bu kedi mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor

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