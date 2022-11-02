Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan elektrikli motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan elektrikli motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi siteler mevkiinde seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsü Takdire K., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak motosikletin sola devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.