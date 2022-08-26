Bilecik’in İstasyon Mahallesinden geçen Karasu’ya karışan Dalakdere’nin, geçtiğimiz gün yaşanan selin ardından kaya parçaları, kum, çakıl ve ağaçlarla dolması vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik’in İstasyon Mahallesinden geçen Karasu’ya karışan Dalakdere’nin, geçtiğimiz gün yaşanan selin ardından kaya parçaları, kum, çakıl ve ağaçlarla dolması vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik’te geçtiğimiz gece aniden bastıran, ağaçların devrilmesi, birçok işyeri ve evin sular altında kalması ve yolların ikiye bölünmesine sebep olan afet sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Bilecik Belediyesi 200, İl Özel İdaresi’nden de 487 kişi olmak üzere oluşturulan 129 ekip, 125 iş makinesiyle sahaya inmişti. Bilecik ve bazı ilçelerinde yaşanan felaket sonrası tüm çalışmalar tamamlanırken, İstasyon Mahallesinde yaşanan selde kum, çakıl ve ağaçlarla dolan Dalakdere’nin temizlenmemesi bu dere üzerinde oturanları tedirgin ediyor. Vatandaşlar Dalakdere’nin İstasyon Mahallesi ile Aşağıköy’ü birbirine bağlayan köprü altının bir önce yetkililer tarafından temizlenmesi istediler.

Öte yandan Dalakdere, Aşağıköy girişinde Karasu Çayı ile birleşerek ardından Sakarya Nehri’ne dökülüyor.