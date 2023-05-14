Bilecik’te 533 bin 73 seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanmaya giderken, sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik’te de seçimler sorunsuz bir şekilde başladı. Sabah 08.00’da oy kullanım işlemleri yavaştan ilerlerken, saat 13.00’dan sonra vatandaşlar oy kullanacakları okullara akın ettiler. Kentte 670 sandıkta 166 bin 994 seçmen saat 17.00’da kadar oy kullanacak. Oy kullanma sırasında görevliler oy pusulası ve kabinleri dikkatli bir şekilde takip etti. Kent merkezinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sürekli devriye gezerek her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Oyunu Edebali İlkokulu 1116 nolu sandıkta ailesi ile birlikte kullanan Milletvekili Yaşat Tüzün, oyların Bilecik’e, Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını diledi.