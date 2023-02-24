Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Bozüyük karayolunda seyir halindeki 34 BGJ 133 plakalı otomobil sürücü Süheyl A. (37) Kızıltepe Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye için önemli bir merkez olacak

Türkiye için önemli bir merkez olacak

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