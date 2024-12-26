Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıla çeşitli aktivite ve çalışmalarla girilmesi amacıyla hazırlanan Sanat Sokağı’ndaki ’Yılbaşı Çarşısı’ kapılarını vatandaşlara açtı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, hazırlıkları tamamlanan çarşıdaki vatandaş ve esnafı ziyaret etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni düzenleme ve bakım çalışmaları sonrasında ışıklandırmaların yapıldığı sokakta yeni yıla özel çok güzel etkinlikler düzenlenecek. 25 ve 31 Aralık tarihleri arasında sürpriz hediyeler, canlı müzik, sokak lezzetleri, hediyelik ürünler ve çocuk atölyeleri ile yeni yıla girilecek Sanat Sokağında ayrıca kadınlar evlerinde ürettikleri ürünleri Yılbaşı Çarşısında satarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilecek.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak, ‘’Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı açıldı. Sanat Sokağımızda oluşturduğumuz Yılbaşı çarşısını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yeni yılın tüm vatandaşlarımız için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciler Başkan Subaşı’na teşekkür etti

Açılan Yılbaşı çarşısında ürettikleri ürünleri satabilecekleri için mutlu olduklarını kaydeden üretici kadınlar, ‘’Şehrimizde ilk kez böyle anlamlı bir çalışma oldu. Başkanımıza bizi düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.