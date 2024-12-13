Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan saman yüklü kamyon yol kenarına devrilirken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden yüklediği saman balyalarını Sakarya’ya götürmek üzere yola çıkan kamyon sürücü Metin K, Küçükyenice Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, saman balyaları etrafa saçıldı. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde tek başına bulunan sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.