Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında gerçekleştirilen ‘İl Hayvanları Koruma Kurulu’ toplantısın da önemli kararlar alındı.

Toplantıda, sokak hayvanları vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi ve sahipsiz kalan hayvanların belediyelere ait barınaklarda bakımının üstlenilmesi kararlaştırıldı. Vali Şefik Aygöl’ün yanı sıra, toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, emniyet mensupları ve kurum il müdürleri de katılım sağladı. Bu önemli adım, Bilecik’te sahipsiz hayvan kalmaması için büyük bir umut kaynağı olduğu kaydedildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, sokak hayvanlarının korunması ve refahı için vatandaşların desteği ve belediyelerin aktif rolüyle önemli ilerlemeler kaydedileceği ifade edildi. Belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri, hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için iş birliği içinde çalışacaklarını belirttiler.