Bilecik’te jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 7 bin 784 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik’te jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 7 bin 784 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6 şahsın tarihi eser bulundurduğu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden içerisinde M.D., İ.Ç., M.G., T.B., M.Ç. ve C.K. isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Araç içinde yapılana aramada Roma Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 7 bin 784 adet sikke ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.