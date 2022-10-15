Bilecik’te bir otelin güvenlik görevlileri ile otel restoranına girmek isteyen şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te bir otelin güvenlik görevlileri ile otel restoranına girmek isteyen şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddialara göre, Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde bulunan bir otelin restoranına girmek isteyen M.S. ile otel güvenliği arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otelin diğer güvenlik görevlilerinin de müdahil olduğu olayda, yaşanan arbede sırasında M.S. silahına sarıldı ve yabancı uyruklu güvenlik görevlisi Ü.B.’yi kalçasından vurdu. Ardından diğer güvenlik görevlileri de M.S’nin silahını alarak M.S’yi boynundan ve göğsünden vurdu. Yaralanan M.S ve güvenlik görevlisi Ü.B olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan M.S.’nin yoğun bakıma alındığı, bacağında kırık meydana gelen güvenlik görevlisi Ü.B’nin ise Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hastane bahçesi de karıştı

Olay sonrasın hastane bahçesinde toplanan karşıt gruplar arasında zaman zaman gergin dakikalar yaşanırken, polislerin önlem almasının ardından olaylar büyümeden önlendi. M.S’nin yakınları sabah saatlerine kadar hastane bahçesinde beklerken, tartışmanın daha da büyümemesi adına yaralı güvenlik görevlisi Ü.B Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.