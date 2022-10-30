Pazaryeri ilçesinde düzenlenen konferansa İl Müftüsü Ali Erhun, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, ilçe müftüleri, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Programda İl Müftüsü Erhun tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Erhun, Hazreti Peygamber’in hayatından kesitler sundu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından ’Peygamberimiz Cami ve İrşat’ konulu konferans düzenlendi.

Başkan Vekili Subaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi

Başkan Vekili Subaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi

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