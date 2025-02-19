Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, eğitime destek amaçlı anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, BİL-EN programı kapsamında Atatürk Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, BİL-EN programı kapsamında Atatürk Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

“İkram Bizden, Sohbet Sizden” adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle birlikte kitap okuma saati düzenlenirken, eğitim üzerine keyifli sohbetler edildi. Kaymakam Kahraman, okumanın bireysel gelişime katkısını vurgulayarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar yapılırken, öğrenciler de Kaymakam Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci’ye etkinlik için teşekkür etti. Pazaryeri’nde eğitim odaklı bu tür faaliyetlerin devam edeceği belirtilirken, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik çalışmaların süreceği ifade edildi.