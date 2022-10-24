Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak’ta Öğretmenevi’ne ait elektrik trafosu aniden patlayarak yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Trafoda büyük hasar oluşurken, yangın nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

Bilecik’te elektrik trafosunda meydana gelen patlama, kısa süreği paniğe neden oldu.

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