Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya ziyaret eden Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, düzenleyecekleri Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel patent ve faydalı model ile yenilikçi ürünler sergisi hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya ziyaret eden Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, düzenleyecekleri Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel patent ve faydalı model ile yenilikçi ürünler sergisi hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik’te 11 ilin katılımıyla bu yıl 5’incisini düzenlemeyi planladıklarını belirten Dernek Başkanı Celali Yılmaz; “Düşüncelerimizi Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret ederek bahsettik. Gördüğümüz ilgi ve projenin olabilirliliği hakkında hemen harekete geçerek startı veren Valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yılmaz;” Hedefimiz bu faaliyetin tüm ülkeye kapsayacak fuara dönüştürülmesi. Gelişmiş ülkelerde bir günde yapılan buluş patent başvuru sayısını biz ülke olarak neredeyse 1 yılda bu sayıya ulaşabiliyoruz. Bu mesafeyi nasıl kapatırız, proje ve patent konusunda geride kalmamak için neler yapabiliriz diye düşündük ve bu projeyi başlattık.”