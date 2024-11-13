Bilecik’te Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli özel güvenlik görevlilerine ’Özel Güvenlik Eğitim’ paneli düzenlendi.

Şeyh Edebali Üniversitesine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel güvenlik görevlilerine ‘Üniversitelerde Eğitim-Öğretimin Özgür ve Güvenli’ konulu Özel Güvenlik Eğitim paneli İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim panelinde, özel güvenlik hukuku, genel kolluk ilişkiler ve Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması, güvenlik farkındalığı, etkili iletişim ve öfke kontrolü, kitle psikolojisi, toplumsal olaylara müdahale esasları, asayiş hizmetleri, uyuşturucu madde bilgileri, terörle mücadele ile ilgili konulara değinildi.

Karşılıklı soru cevapların alınmasının ardından eğitim son buldu.