Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yararlanırken araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Pazaryeri ilçesinden Bursa’nın İnegöl ilçesine seyir halindeki F. E. idaresindeki 01 AIU 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü F. E. yaralanırken aynı araçta yolcu olarak bulunan Nilüfer İ. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F. E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Nilüfer İ.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.