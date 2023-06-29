Bilecik çevre yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir istikametine giden Mehmet S. idaresindeki 34 NDG 80 plakalı otomobil, Bilecik yeni otogar bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.