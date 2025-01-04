Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil araziye savrulurken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Söğüt karayolunda seyir halindeki 11 TD 021 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K., Oluklu Köyü mevkiine geldiğinde virajı alamayarak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan araziye savrularak, takla attı. Yaşanan trafik kazasında sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu Kand Aga K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.