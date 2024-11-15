Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik terminalinde şüpheli şahıs üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Bilecik’te gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik otobüs terminalinde şüpheli şahısın üst aramasında; Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; ‘TCK 191 - kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: iha