Bilecik’te başlayan orman yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında bir mevkide çıkan duman gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle büyümesinden korkuluyor.

Öte yandan, yangın için Bursa’dan bir helikopter havalandığı öğrenildi.