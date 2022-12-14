Tarım ve Orman Bakanlığının "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme" hedefi doğrultusunda Bilecik ve ilçelerinde bulunan okullarda gıda güvenliği eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme" hedefi doğrultusunda Bilecik ve ilçelerinde bulunan okullarda gıda güvenliği eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik’te ki ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören 570 öğrenciye, gıda kontrolörleri tarafından ’Gıda Güvenilirliği, Gıda Hijyeni ve Gıda İsrafı’ konularında eğitimler verildi. Verilen eğitimlerde gıdaların uygun koşullarda nasıl saklanacağı, hangi gıdaların ne miktarda tüketilmesi gerektiği, gıda israfı ve gıda israfının sonuçları ile gıda hijyeni gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde Bakanlığın ’Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık’ mottosu öğrencilere anlatılarak mottonun maskotu ’CANO’ çocuklara kısa video ile tanıtıldı.

Öğrencilerin verilen eğitimlere ilgisi yoğun olduğunu belirten Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, “2022-2023 eğitim öğretim yılının 2’nci döneminde de Bilecik genelinde Bakanlığın programı doğrultusunda verilen eğitimlere devam edilecektir. Gıda israfıyla mücadelenin bireyden başlayarak topluma yayılması gerekmektedir. Bu anlamda hepimiz elimizden geleni yapmalı ve gıdamızı koruyarak soframıza sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.