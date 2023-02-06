Bilecik’te olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün olduğu gibi yarın da okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bilecik’te olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün olduğu gibi yarın da okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, mevcut uydu ve radar verilerine göre il genelinde kar yağışı devam ettiğini belirtti. Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, “Kar yağışının gece yarısından sonra hafif şekilde devam etmesi beklenirken yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman kuvvetli olacağı ve kuvvetli rüzgar ile beraber tipi şeklinde yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2023 Salı günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), idari izinli sayılacaktır” dedi.