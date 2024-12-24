Bilecik’te Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına kavuşuyor.BİLECİK (İGFA) - Vali Şefik Aygöl, Ertuğrulgazi mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan 24 derslikli okul binasında incelemelerde bulundu.

“İkinci yarıyılda dersler yeni okulda”

Okul binasında incelemelerde bulunan ve Mevcut okul binalarının yıkılacağından dolayı eğitim ve öğretim ikinci yarıyılında Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz yeni okul binasında ders alacaklardır açıklamasında bulunan Vali Aygöl, “Çocuklarımıza modern ve yenilikçi bir eğitim imkanı sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun” dedi.