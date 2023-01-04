Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan proje ile okul öncesi eğitim almayan çocuklar kalmayacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan proje ile okul öncesi eğitim almayan çocuklar kalmayacak.

Bilecik’te ilkokula başlamadan önce okul öncesi eğitim almayan çocuğun kalmaması amacıyla uygulanan proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf açmada öğrenci sayısını indirince fırsatlar daha da genişledi. Bu çerçevede Koyunköy’de 4, İkizce’de 5 çocuk okul öncesi eğitimini almaya başladı. Bilecik’te yürütülen ‘Gezici Öğretmen Sınıfı’ modeli ile fedakar bir öğretmen Koyunköy ve İkizce olmak üzere 2 köyde 9 öğrenci için günlük 6 saat eğitim hizmeti veriyor. Öğretmenin köylere ulaşımı, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanarak "Her Yerde Eğitim", "Eğitim Her Yerde" sloganları ile binası müsait olan kapalı köy okullarında eğitim yapılıyor.

Bu durumdan çok mutlu olduklarını ileten veliler ‘Adrese teslim eğitim’ ifadesini kullanmaya başlayarak bakanlığa teşekkürlerini belirtti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise, en ücra köşede dahi olsa tüm çocuklara ulaşıldığını, okul öncesi eğitiminde yeni bir model gelişmiş olduğunu ifade etti.