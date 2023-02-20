Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğretmenler depremzedeler için soba üretmeye başlarken, hedef ilk etapta 100 soba.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğretmenler depremzedeler için soba üretmeye başlarken, hedef ilk etapta 100 soba.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler, deprem bölgesinde çadırda kalan vatandaşlar için soba üretiyor. Deprem bölgesine gönderilmek üzere çadır içi soba üretimine başladıklarını belirten Okul Müdürü Yusuf Özcan, “Yaklaşık 100 soba yapmak için çalışmalara başladık. 4 gün içerisinde 100 sobayı tamamlamak üzereyiz. Çadırı ısıtacak şekilde tasarlamasını makine ressamlığı bölümü öğretmen arkadaşlarımız gerçekleştirmiş olup, imalatında da hep meslek dersi öğretmenleri, hem de kültür dersi öğretmenleri katkıda bulunmuşlardır” dedi.

Yaklaşık 100 soba yapmak için çalışmalara başladık

Özcan, “10 ilimizde büyük bir felaket ortaya çıkmıştır. Bu felakete okulumuz duyarsız kalmak istememiştir. Bir duyarlılık örneği göstermiştir. Her zaman güncel konularda duyarlılığı gösteren okuldaki öğretmen arkadaşlarımız bu konuyla ilgilide ne yapabiliriz düşüncesi içerisine katılmışlardır ve okulumuzda soba imalatı yapmaya karar verdik. Bununla ilgili çevremizde bulunan fabrikalardan malzeme desteği aldık. Öğretmen arkadaşlarımızda tatil olmasına rağmen okulumuza gelip soba imalatına başlamış bulunmaktadırlar. Yaklaşık 100 soba yapmak için çalışmalara başladık. 4 gün içerisinde 100 sobayı tamamlamak üzereyiz. Çadırı ısıtacak şekilde tasarlamasını makine ressamlığı bölümü öğretmen arkadaşlarımız gerçekleştirmiş olup, imalatında da hep meslek dersi öğretmenleri, hem de kültür dersi öğretmenleri katkıda bulunmuşlardır. Devletimizin yanında olmak bizleri hep çok mutlu etmiştir” dedi.