Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, kentte nüfusun 100 bine ulaştığı ama nöbetçi eczane sayının 1’den 2’ye çıkması gerektiğini söyledi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, kentte nüfusun 100 bine ulaştığı ama nöbetçi eczane sayının 1’den 2’ye çıkması gerektiğini söyledi.

Çınar yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıldır Bilecik merkezde nöbetçi eczaneleri Beşiktaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Vural kardeşimle beraber paylaştıklarını söyledi. Ama Cumartesi günleri kent genelinde eczanelerin kapalı olduğunu anlatan Çınar sözlerine şöyle devam etti;

"9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Bilecik İl Temsilciliği soruyorum, Eskişehir’de cumartesi günleri eczanelerin açık olduğunu gördüm neden Bilecik’te cumartesi günleri eczaneler açık değil. Bilecik’in nüfusu 4 bin 700’ iki eczane vardı şimdi, 100 bine yaklaştı yine tek nöbetçi eczane var. 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası dilekçe gönderdim dilekçeyle müracaat ettim bu konu hakkında hiçbir dönüş alamadık. Bu konunun üzerine gidilmesine oda temsilcilerinden rica ediyorum. 2023 nöbetçi listelerini buna göre karar almalarını cumartesi günü de Bilecik’te eczaneler açık olsun nöbetçi eczane sayısı 2 ye çıkarılmasını istiyoruz."