Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Yeşilay Bilecik Şubesi tarafından ilçede görev yapan muhtarlara kadına yönelik şiddet, erken yaşta zorla evlilik ve bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ilçe ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenirken, Bilecik Aile Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara kadına yönelik şiddet, erken yaşta zorla evlilik gibi konular anlatıldı. Toplantıda YEŞİLAY Bilecik şubesi ekipleri ise muhtarlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı.