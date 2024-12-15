Bilecik’e bağlı Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç’ın başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda her bir muhtar söz alarak köyü ve mahallesinin, içme suyu, tarımsal sulama, kanalizasyon ve yollarıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Kurumlar tarafından not edilen tüm taleplerin Osmaneli Kaymakamlığı, Özel İdare Müdürlüğü, köylere hizmet götürme birliği ve ilgili tüm kurumların çalışmaları muhtarlarla yapılacak işbirliği ile tek tek incelenerek karşılanmaya devam edileceği belirtildi.