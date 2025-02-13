Bilecik’te seyir halindeki motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Emirhan Ü. idaresindeki 34 HG P187 plakalı motosiklet, Tepebaşı Kavşağı’na geldiğine önünde bir aracın geçişi için yavaşlayan Mustafa K. idaresindeki 11 ABN 099 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında 34 HGP 187 plakalı motosiklet sürücüsü Emirhan Ü. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.