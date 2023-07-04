Bilecik’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezden İstasyon Mahallesine seyir halindeki Sedat K. yönetimindeki 11 ABN 636 plakalı motosiklet, Karayolları kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.