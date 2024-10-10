Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleşti.

Trafik ekipleri üniversite istikametinden kent merkezi istikameti İl Özel İdare Kavşağı’na gelmeden motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleşti. Denetlemelerde 19 araç ve sürücüsü denetlenirken toplamda 263 bin 622 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 2 sürücüye yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 4 sürücüye zorunlu mali trafik sigortasını yaptırmamak, 5 sürücüye muayene süresini geçirmek,12 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 15 sürücüye kask takmamak, 17 sürücüye diğer maddelerinden ceza kesildi. 14 araç trafikten men edilirken, 1 araç sürücüsünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.