Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 42 araç ve sürücüsü denetlendi.

Bilecik-Eskişseih karayolu Tugay Kavşağı mevkiiinde yapılan denetim kapsamında 22 araç sürücüsüne toplamda 81 bin 71 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, 2 sürücüye zorunlu mali trafik sigortasını yaptırmamak, 3 sürücüye sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, 8 sürücüye kask takmamak, 8 sürücüye ise diğer kanun maddelerinden trafik idari para cezası uygulandı.