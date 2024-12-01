Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrildiği kazada yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bilecik-Sakarya kara yolunda meydana geldi. Bilecik’ten Sakarya istikametine giden O.C.’nin kullandığı 11 ABY 036 plakalı motosiklet, Bayırköy Bekdesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolda devrildi. Kazada sürücü O.C. yararlanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Ecenur Beytekin hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O.C.’yi ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazada hayatını kaybeden Ecenur Beytekin’in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.