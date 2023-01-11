Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda her gün bir öğrenci okul müdürü yapılarak sorumluluk sahibi olması sağlanıyor.

Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda her gün bir öğrenci okul müdürü yapılarak sorumluluk sahibi olması sağlanıyor.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu Müdürlüğü, “Her gün Bir Öğrenci Okul Müdürü” projesi geliştirdi. Çalışmadaki amacın, okulda uygulamalı eğitim çerçevesinde yapılarak, yaşayarak öğrenme, çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama, kendini rahat ifade edebilme, sorumluluk alma, sosyal yaşam becerileri, liderlik ve gelecek odaklı düşünme becerileri kazanmaları olduğunu belirtti. Okula gelen tüm çocukları girişte okul müdürü eşliğinde günaydın ile karşılayan ‘Minik Müdür’, okul ile ilgili yapılmasını istediği hedeflerini arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşıyor. Öğrencinin müdür olduğu gün, öğrencilere sorular sorarak cevaplar kayıt altına alınıyor. Öğrencilerin farklı düşüncelerine göre ulaşılabilir nitelikte olanları gerçekleştirmeyi hedefleyen okul yönetimi ve öğretmenler projede minik müdürlere rehberlik ederken günlerinin bu çalışma ile çok daha renkli ve neşeli geçtiğini belirtti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, projenin ülke çapında örnek ve model olabilecek bir çalışma olduğunu belirterek okul müdürlüğüne ve öğretmenlere teşekkür etti.