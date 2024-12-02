BİLECİK (İHA) – Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ‘Milli Bilinç ve Milli Tarih’ temalı program gerçekleştirildi.

Osmaneli İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun katıldı. Etkinlikte öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun şekilde Milli Mücadele kahramanlarının hikayelerini anlatırken Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Zaferi’ne dair hatıralar paylaştı. Ayrıca Çanakkale Savaşları’nı konu alan kitaplar, çizgi romanlar ve oyunların yer aldığı stant büyük ilgi gördü.