Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’i karşılayama giderken, ’Millet İttifakı’ ortağı partinin belediye başkan yardımcısının olduğu fotoğraf karesini önce paylaştı, sonra sildi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’i karşılayama giderken, ’Millet İttifakı’ ortağı partinin belediye başkan yardımcısının olduğu fotoğraf karesini önce paylaştı, sonra sildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bir takım ziyaretler için Bilecik’e gelirken, kendisini Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın da aralarında bulunduğu heyet karşıladı. Ardından çekilen fotoğraf karesini şahsi sosyal medyasına koyarak paylaşan Subaşı, "Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi esnaf ve vatandaş ziyaretleri çerçevesinde ilimizde misafir ettik. Akşener’i Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses ve CHP Bozüyük İlçe Başkanımız İhsan Esen ile birlikte Bozüyük’te karşıladık. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti örgütleriyle birlikte yürüdüğümüz iktidar yolundaki çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımı kaldırdı

Subaşı, paylaşımdan bir süre sonra İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esen ile birlikte olan fotoğraf karesi ve yazısını kaldırdı. Ardından sadece İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile olan fotoğraf karesini sosyal medyasına koyan Subaşı "Millet İttifakı ortağımız İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i şehrimizde ağırladık. Sayın Akşener’e, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.