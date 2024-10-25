Bilecik’te biri park halinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Yaşayan Şehir Müzesi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bulvar üzerinden kent merkezine seyir halindeki Mert Y. idaresindeki 11 ACC 692 plakalı motosikleti, önünde seyreden ve Uzun Sokak dönüş yapan Şinasi B. idaresindeki 11 AG 809 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet kayarak park halindeki 54 AKB 769 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mert Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.