Bilecik’te minibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda seyir halinde ilerleyen Tunahan S. idaresindeki 11 AAN 708 aracı ile aynı istikamete seyir halindeki Aydın A., yönetimindeki 11 UA 532 plaka sayılı minibüs 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında minibüste yolcu olarak bulunan Behiye T., Şenay U. ile Çiğdem A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu bir süre kontrollü trafik akışı sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.