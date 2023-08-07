Bilecik’te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üniversite istikametinden kent meydanına seyir halindeki Mustafa Y. idaresindeki 11 ANB 549 plakalı motosiklet, 1 OSB. Kavşağına geldiğinde önündeki aracın aniden frene basması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Selvihan H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.