AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından ’Merkez İlçe Başkanlığının Olağan Toplantısı’ düzenlendi.

Partinin il binasının toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk öncülüğünde yapılarak, toplantıda kente gelmekte olan depremzedelere ilişkin istişareler yapılarak bir haftalı yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Başkan Yıldırım toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Merkez ilçe toplantısına il yönetimi teşkilatımız ile katılarak ilimize gelmekte olan depremzedelerimize ilişkin istişarelerde bulunduk. Bizler halkımızın derdini dert bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede gündemimizde depremzedelerimiz her zaman ön planda olacaktır” ifadelerini kullandı.