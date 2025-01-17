Bilecik’te yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 120 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, polis ekipleri kentin belli noktalarında, 212 araç sürücüsünü denetledi. Bu kapsamda kurallara uymayan 90 araç sürücüsüne hatalı park, 14 araç sürücüsüne hız ihlali, 9 araç sürücüsüne trafik levhalarına uymamak ve 7 araç sürücüsüne diğer maddelerden toplamda 120 araç sürücülerine trafik kurallarına uymama suçundan idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, trafik ekiplerin büyük desteği olan drone denetimden 10 araç sürücüsüne birden ‘Kural ihlali’ suçundan idari para cezası uygulandı.