Bilecik’te koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için ’Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için Yeşilay Bilecik Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Pazaryeri Küçük Elmalı Tabiat Parkı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ip atladı, ortada sıçan oynadı. Çocuklara etkinlik sonunda pamuk şeker ve Yeşilay Bilecik Kadın Komisyonu üyelerince evlerde hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Programa, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’nın eşi Nurten Kızılkaya da katıldı.